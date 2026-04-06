“Ya estamos”: La controversial publicación con la que Lucas Lama confirmó reconciliación con Coté López

La pareja había confirmado su quiebre sentimental hace tan solo unos días, mientras Coté López estaba en una clínica capitalina internada por una operación estomacal.

Este lunes, Lucas Lama confirmó que se reconcilió con Coté López y retomaron su relación; sin embargo, la manera en que lo anunció causó opiniones divididas en redes sociales.

López estuvo internada en una clínica capitalina donde fue operada de urgencia y pasó un complejo postoperatorio en donde no estaba su pareja. Ahí informó que habían terminado el romance.





Coté López y Lucas Lama retomaron su relación

Durante la noche de este domingo, Lucas publicó en su cuenta de Instagram una historia donde graba la espalda de Coté y la llama, pero ella no se da vuelta.

Luego, el influencer mostró a su tía y la presenta con una de las hijas de la empresaria; sin embargo, el registro fue ampliamente criticado y Lucas decidió borrar el primer video.

En una de las publicaciones más recientes de Lama, el joven aparece junto a Coté y una usuaria le escribió: “Vuelvan”, a lo que él contestó: “Ya estamos”, confirmando la reconciliación.

“Sí, hace unos días y prefiero aclararlo ahora, para que no empiecen con especulaciones o inventos de engaños”, escribió López cuando confirmó el quiebre amoroso.

Finalmente, en esa oportunidad, la empresaria había asegurado: “Netamente porque estamos en etapas diferentes de la vida y es difícil intentar coincidir”, cerró.

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