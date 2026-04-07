“¿Tú dejas que él tenga amigas?”: Viralizan polémico video de Cote López y Lucas Lama antes de su quiebre amoroso

La pareja se sinceró sobre las señales de alerta y las cosas que una persona debe hacer en la primera cita.

El influencer Pablo Roa sorprendió hace unos días a Cote López junto a Lucas Lama y creó un video que se masificó en las últimas horas en redes sociales.

El registro se grabó días antes de que la pareja terminara su relación, pero recibieron múltiples críticas debido a las respuestas que entregaron.





¿Qué dijo Cote López?

El influencer se acercó a la pareja, sin haber reconocido a Cote López inicialmente, y les hizo un cuestionario sobre las primeras citas, donde Lucas aseguró que el hombre debía pagar todo e ir a buscar a la mujer en un vehículo, independientemente de la edad.

Luego, Roa les pregunta si están casados o solteros y ellos responden: “casadísimos”, mientras que, en broma, agregaron: “Hace unos meses, pero nuestras parejas no saben que nosotros tenemos este romance oculto”.

Acto seguido, el influencer le preguntó a Cote tres señales de alerta sobre los hombres: “Que no sea atento, que siga a muchas minas en Instagram” y luego, entre risas, apunta a Lucas y asegura: “Era él”, aludiendo a un comportamiento anterior.

“Nunca fui así, es todo mentira, los hombres también pueden tener amigas”, respondió Lama y luego el Roa pregunta a la empresaria: “¿Tú dejas que él tenga amigas?”, a lo que ella sinceró: “Obvio que no”.

Lama la contradijo y aclaró: “Sí, pero a las de siempre, no nuevas”, y al hablar sobre las señales de alerta en una mujer, comentó: “A mí me gusta todo de las mujeres, la verdad”.

“¡¿Viste que es c…?!”, sentenció la empresaria, a lo que Lucas contestó: “No es tan así, pero no se habla mal de las mujeres”.

La publicación se llenó de comentarios, donde algunos señalan: “Igual me dio vibes de tóxica la relación”, “Me estresa”, “Volvió a la adolescencia esta niña” y “Qué inmadura”, mientras que otros apoyan la relación y destacan la espontaneidad y alegría de Cote López.

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