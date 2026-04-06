Trágico asesinato de padre en Tomé: Habría intentado evitar secuestro de su hijo de 6 años

De manera preliminar se informó que un grupo de sujetos habría irrumpido en el domicilio de la familia en busca del hijo mayor. Como este no se encontraba en el lugar, intentaron tomar de rehén al menor cuando intervino la víctima.

Un hombre fue asesinado en el sector de Coliumo, localidad de Tomé, en la región del Biobío. De manera preliminar se indicó que habría intentado defender a su hijo de un grupo de sujetos que irrumpió en su casa durante la madrugada.

De acuerdo a los primeros antecedentes reportados, la víctima se encontraba al interior de su domicilio cuando un sujetos irrumpieron con armas de fuego e intimidaron a la familia, según consignó Radio Bío Bío.

Los desconocidos habrían ingresado a la propiedad en busca del hijo mayor de la familia, de 20 años, quien no se encontraba en ese momento.





Al no no estar presente intentaron llevarse al hijo menor, de seis años, a modo de presión para que revelara el paradero del joven al que buscaban.

Para eso trasladaron a la víctima y a su esposa al antejardín y realizaron una cantidad de disparos indeterminada en contra del dueño de casa, quien había intentado impedir que se llevaran al menor.

“La SIAT se constituyó en el sitio del suceso para realizar todas las diligencias tendientes a esclarecer los hechos relacionados con un grupo de individuos que realizó una cantidad indeterminada de disparos, ocasionando lesiones y provocando la muerte de una persona”, detalló el teniente Miguel Torres del Labocar de Carabineros.

Sobre la víctima, la autoridad policial informó que se trata de una persona de sexo masculino y los detalles del móvil del crimen se encuentra en investigación hasta el momento.

Por instrucción de la Fiscalía se encuentra trabajando personal de la SIAT de Concepción y también de la sección OS9 del Biobío para esclarecer los hechos.