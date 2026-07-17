Por riesgo de aluvión: Solicitan evacuar sectores de las regiones de Valparaíso y Coquimbo tras sistema frontal

Senapred activó la Alerta SAE, a través de su sistema de mensajería, para pedirles a los residentes abandonar el lugar.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar dos sectores por riesgo de aluvión. Uno en la región de Valparaíso y el otro en la región de Coquimbo.

El organismo activó el sistema de mensajería SAE para alertar a los vecinos de las comunas de La Cruz y Los Vilos, a través de sus celulares.

De esta manera, se les pidió a los residentes del sector Condominio La Hacienda y del sector Infiernillos, respectivamente, que abandonen sus hogares, considerando a sus mascotas y sus necesidades.

🔴 #SENAPREDInforma

¡ATENCIÓN! Por aluvión #SENAPRED solicita evacuar sector Condominio La Hacienda, en la comuna de #LaCruz, Región de Valparaíso.

Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE.

RECUERDA actuar… pic.twitter.com/1RLWaEZrER — SENAPRED (@Senapred) July 17, 2026