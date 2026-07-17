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Por riesgo de aluvión: Solicitan evacuar sectores de las regiones de Valparaíso y Coquimbo tras sistema frontal

Senapred activó la Alerta SAE, a través de su sistema de mensajería, para pedirles a los residentes abandonar el lugar.

Catalina Vargas
Por Catalina Vargas

Periodista Digital

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar dos sectores por riesgo de aluvión. Uno en la región de Valparaíso y el otro en la región de Coquimbo.

El organismo activó el sistema de mensajería SAE para alertar a los vecinos de las comunas de La Cruz y Los Vilos, a través de sus celulares.

De esta manera, se les pidió a los residentes del sector Condominio La Hacienda y del sector Infiernillos, respectivamente, que abandonen sus hogares, considerando a sus mascotas y sus necesidades.

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