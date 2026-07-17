El impresionante registro que muestra a hombre salvando su auto en calle de Maipú completamente inundada

El afectado y su acompañante movieron con cuerdas su vehículo mientras el agua les llegaba a sus rodillas.

Un impresionante registro fue captado por Chilevisión en la comuna de Maipú. Un hombre que transitaba en su camioneta quedó en panne en la intersección de calles Libertador de Chile con La Galaxia, lugar que se encuentra completamente inundado.

El afectado y su acompañante movieron con cuerdas su vehículo mientras el agua les llegaba a sus rodillas. Según relató Javier Ilabaca, su vivienda se inundó de igual manera.

Revisa el momento en que hombre quedó con el agua hasta las rodillas en calle anegada en Maipú acá