“Eso ya no es bueno”: Pangal Andrade mostró cómo intenta salvar su casa de los posibles estragos del sistema frontal
El deportista explicó que, si bien su casa se encuentra en la montaña, no desviar el agua puede provocar rodados o fenómenos similares.
Durante la tarde de este jueves, Pangal Andrade impactó a sus seguidores al mostrar en redes sociales los trabajos para proteger su hogar del sistema frontal.
El deportista vive en el Cajón del Maipo con Melina Noto y su hija Alana, pero la casa está ubicada en la montaña, por lo que el agua necesita ser desviada.
¿Qué pasó con Pangal Andrade?
A través de las historias de su cuenta de Instagram, Andrade señaló: “Estamos aquí desviando el cauce, preparando todo para la casa para que no caiga ni un rodado o que el agua no agarre vuelo”.
Un rodado es una avalancha de piedras o nieve y ocurre especialmente en zonas montañosas; es por ello que Andrade dejó en claro que “hay que estar siempre desviando”.
“Ya empezó a llover acá (…) Yo estoy desviando el agua para allá para que no caiga ahí abajo y se meta en los árboles, ahí se frena”, explicó Pangal.
Con un impermeable y las herramientas correspondientes, Pangal salió y mostró a sus seguidores cómo afecta el sistema frontal, mostrando la montaña.
“Ahora la isoterma subió, se empieza a ver que el agua empieza a correr. Eso ya no es bueno”, comentó el deportista.
En el video se reflejan los riachuelos que caen por algunos sectores de la montaña: “Todo lo que estaba nevado ahí se va a transformar en agua. Ya se empieza a ver cómo corren los ríos y eso lleva material y todo eso puede cortar el camino”.
“Esperemos que la isoterma baje para estar más tranquilos. Y nada, a cuidarse”, concluyó Pangal.
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