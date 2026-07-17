Incluida la RM: Emiten aviso de tormentas eléctricas para cuatro regiones del país durante las próximas horas

Este fenómeno comenzará durante la tarde de este viernes en medio del intenso sistema frontal que azota a Chile.

En medio del intenso sistema frontal que azota a la zona centro sur del país, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso de tormentas eléctricas para cuatro regiones de Chile durante las próximas horas.





Las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins se verán afectadas con este fenómeno que comenzará la tarde de este viernes y se extenderá hasta la madrugada del sábado.