Sistema frontal en Valparaíso: Estero Marga Marga registra alza en caudal y alerta a autoridades

La subida en el caudal por el sistema frontal mantiene alerta a las autoridades, que en este momento monitorean la zona por un posible desborde.

El estero Marga Marga registra un notorio aumento de caudal en Viña del Mar producto del sistema frontal que afecta a gran parte del país, alcanzando zonas normalmente secas cerca de los puentes Casino y Ecuador.

El municipio y autoridades instalaron barreras New Jersey para encauzar el flujo del agua, mientras Carabineros, el Ejército y la Policía Marítima mantienen labores de monitoreo permanente en el lugar, incluyendo un puesto de control en el puente Casino.