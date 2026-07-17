“Muy buen mozo”: Helhue Sukni coqueteó con abogado en plena audiencia y el momento se viralizó en redes

La abogada protagonizó una particular escena al cierre de una audiencia de garantía. Antes de abandonar la videollamada, reparó en uno de los asistentes y no dudó en elogiarlo frente a magistrados, fiscales y abogados presentes.

Una inesperada intervención de Helhue Sukni durante una audiencia se convirtió en viral en redes sociales.

La abogada protagonizó una particular escena al cierre de una audiencia de garantía, cuando comenzó a despedirse de los participantes de la sesión. Sin embargo, antes de abandonar la videollamada, reparó en uno de los asistentes y no dudó en elogiarlo frente a magistrados, fiscales y abogados presentes.

La salida de libreto de Helhue Sukni

Mientras agradecía a la magistrada que encabezaba la audiencia, Sukni preguntó por la identidad de uno de los participantes que aparecía en pantalla. “¿Y el juez de arriba también, es juez o no? ¿Qué es?”, consultó.

Tras ser informada de que se trataba de un abogado y funcionario de acta, lanzó una reacción que provocó las risas de varios de los presentes.

“Ah ya, muy buen mozo también. Perdone que lo diga. No, ¿qué quiere que le diga? Perdóneme, Alejandra, pero encachado, menos mal que no me distraje. Encachadísimo, parece artista”, comentó entre risas, incluso enviándole un beso.





El aludido, identificado como el abogado Gustavo Martín, respondió al gesto devolviéndole el beso, lo que terminó desatando aún más carcajadas entre quienes participaban en la audiencia.

Video se viralizó en redes sociales

Fue el propio Martín quien compartió el registro en Instagram, donde rápidamente acumuló reproducciones y comentarios.

Junto al video escribió: “Una humorada con Helhue Sukni. Estrategia de litigación avanzada: el factor encanto. El Código Procesal Penal no dice nada sobre recibir piropos de defensoras célebres en plena jornada de audiencias, pero se anota como un precedente favorable para la jornada”.

Lejos de restarle importancia al episodio, Helhue Sukni volvió a referirse al tema durante una transmisión en vivo a través de Instagram.

“Se matan con… en una audiencia y yo cara de raja le dije a la magistrada: ‘el joven que está ahí, no sé si será juez o fiscal, pero está harto buen mozo’”, relató.

Pero eso no fue todo. La abogada, fiel a su estilo, incluso profundizó en sus elogios hacia el funcionario judicial: “Valor, estaba para comérselo al guacho”.