“Paren con sus conclusiones estúpidas”: Hija de Helhue Sukni frenó en seco especulaciones sobre supuesto conflicto familiar

Samia también cuestionó: “¿Y por qué no preguntan por mi papá? Si tampoco lo subo”.

Este martes, Samia Rabi, hija menor de Helhue Sukni, respondió a las críticas que recibió en redes sociales, tras publicar fotografías con sus hermanas y sobrinas.

Los internautas comenzaron a criticar que no apareciera la abogada en las postales, especulando que existe un conflicto entre madre e hijas, lo que fue desmentido por Samia.





¿Qué dijo la hija de Helhue Sukni?

“¿Y la abuelita dónde está?”, “Qué pena, ella se lo merece estar en esas fotos. Ha sido una excelente mamá”, “La abuelita falta ahí” y “Nunca tienen una foto con su abuelita”, son algunos de los comentarios.

Sin embargo, Samia respondió tajantemente a uno que decía: “Ojalá arreglen el problema… los momentos pasan y no vuelven”.

“¿Arreglen qué? Ayer estuve con mi mamá y después ella fue a ver a una de mis hermanas. Paren con sus conclusiones estúpidas, realmente”, respondió la hija de Helhue.

Minutos más tarde, la influencer publicó un video donde, entre risas, señaló: “Me tienen, les juro, hasta acá en la foto preguntando por mi mamá”.

La joven cuestionó: “¿Qué pasa? ¿Y por qué no preguntan por mi papá? Si tampoco lo subo”.

Finalmente, Samia explicó que este martes Helhue visitó a sus nietas y concluyó: “Paren de inventarse problemas donde no los hay”.

Revisa las publicaciones de Instagram: