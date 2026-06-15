“No es como la gente se imagina”: Exasesora del hogar de Helhue Sukni se pronuncia tras polémica y abogada anuncia querella

“Yo he vivido con usted y puedo decir que es una gran jefa y una gran persona”, aseguró Macarena.

Este fin de semana, Helhue Sukni lanzó sus descargos en redes sociales, por los comentarios negativos que recibe por la decoración de su casa.

La abogada colecciona adornos decorativos de todo tipo, los cuales forman parte del estilo de su hogar; sin embargo, los comentarios de algunos usuarios hicieron que Helhue informara que no compartirá más detalles de su hogar.





¿Qué dijo Helhue Sukni?

A través de su cuenta de Instagram, Helhue expuso: “Estoy atacada. Ya estoy chata. ‘Por eso se le van las nanas, donde tiene tanto adorno’, ‘mal de Diógenes’. No, ojalá dijeran adornos las desgraciadas, dicen ‘tanto cachureo'”.

En esa misma línea, arremetió: “¿Saben por qué no me duran las nanas? Porque acá en Chile la gente es malagradecida (…) Se van a la hora que quieren, son malagradecidas. Tanto que se quejan del trabajo. Un milloncito de pesos al mes para atender a una h…”.

Luego, un internauta habría señalado: “Vieja traficante” en los comentarios, mientras que Helhue habría anunciado acciones legales contestando: “Te estoy buscando”.

¿Qué dijo la exasesora del hogar de Helhue Sukni?

En uno de los comentarios del video en cuestión, respondió Macarena, quien fue asesora del hogar en la casa de Helhue y a quien la abogada mencionaba constantemente en sus videos.

“Yo he vivido con usted y puedo decir que es una gran jefa y una gran persona. No todas las jefas se preocupan por la persona, solo por el trabajo, y usted se preocupa de la persona”, señaló la mujer.

Además, destacó que Helhue “valora el trabajo, dice las cosas de frente y reconoce cuando uno hace bien las cosas. Y si usted se equivoca, también lo reconoce”.

Respecto de las labores que se hacen en la casa de Sukni, Macarena comentó: “Cuando uno entra a trabajar, sabe perfecto que los adornos se limpian y es uno quien ve cómo organiza los días para limpiar”.

“No es todo el día limpiar y limpiar porque usted es consciente; no es como la gente se imagina, que uno está todo el día con el paño y el plumero en la mano. No se permita intoxicar con gente así”, señaló Macarena.

Finalmente, Helhue respondió: “Gracias, Maca ¡La gente habla sin saber! Me hierve la sangre que digan que trato mal a la gente”.

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