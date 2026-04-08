“A ti, personita infeliz…”: Hija de Helhue Sukni se defendió con todo tras críticas por presunto quiebre familiar

La joven expuso fotografías de Helhue con sus dos nietas, probando que nadie le negó la entrada a la clínica donde están sus dos hijas.

Samia Rabi, la hija menor de Helhue Sukni, respondió a las críticas en su contra tras haber explicado por qué sus hermanas habían dejado de seguirse en redes sociales con la abogada.

La joven zanjó los rumores de un presunto quiebre familiar en sus redes sociales, donde mencionó: “Mi mamá es media infantil y se enojó un día con nosotras y nos bloqueó”.





¿Qué dijo la hija de Helhue Sukni?

En esa misma línea, argumentó: “Y como es vieja, no sabe cómo desbloquear a la gente y ya está, y seguimos hablando y nos seguimos viendo”.

Los términos que utilizó fueron blanco de críticas en las últimas horas, por lo que la joven decidió enfrentar a quienes le enviaban mensajes.

“¿Por qué les duele tanto la palabra vieja? Si no es en mala, todos vamos a envejecer; yo también soy vieja para algunos niños”, comenzó diciendo Samia.

Asimismo, enfrentó al portal de farándula que comenzó con la polémica: “¿Qué onda la persona que está detrás? Encuentro que es un estúpido, cómo tergiversó las cosas para hacer polémica”.

“Y a ti, personita infeliz con tu vida que le tira mala onda a gente que no conoce por redes sociales: Anda a un santuario y medita”, arremetió Rabi antes de bloquear a los usuarios que enviaban malos comentarios.

Finalmente, la joven expuso fotografías de Helhue con sus dos nietas recién nacidas, probando que nadie le había negado la entrada a la abogada en la clínica como fue especulado.

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