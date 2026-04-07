“Es media infantil” y “como es vieja, no sabe desbloquear”: Hija de Helhue Sukni se enfureció tras rumores de quiebre familiar

“¿De verdad no tienen nada mejor que hacer?”, arremetió la joven, evidentemente molesta.

Samia Rabi Sukni, la hija menor de Helhue Sukni, rompió el silencio y se lanzó con todo en contra de las personas que viralizaron un rumor donde se aseguraba que había un quiebre en su familia.

Diversos portales de farándula aseguraron que la abogada ya no mantenía relación con sus tres hijas, y tampoco conocía a sus dos nietas que nacieron en los últimos días.





¿Qué dijo la hija de Helhue Sukni?

Además, también se aseguró que una de sus hijas mayores había prohibido la entrada de Helhue a la clínica en donde había tenido su parto.

Al respecto, a través de su cuenta de Instagram, Samia comentó: “Son todos unos peliculeros, metidos (…) Nadie está peleado, nadie. Mi mamá es media infantil y se enojó un día con nosotras y nos bloqueó”.

En esa misma línea, agregó: “Y como es vieja, no sabe cómo desbloquear a la gente y ya está, y seguimos hablando y nos seguimos viendo, pero no porque no nos tengamos en Instagram significa que estamos peleadas”.

Samia dejó en claro que no va a mostrar fotografías del parto, ni de Helhue con sus nietas, ni tampoco de sus hermanas: “Están buscando problemas, peleas donde no los hay”.

“Veo a mis hermanas casi todos los días”, aclaró la influencer, quien además hizo hincapié en que su madre ha ido a diario a ver a sus nietas a la clínica.

Finalmente, Samia zanjó los rumores y concluyó: “Basta con los cahuines, con las especulaciones, qué espanto, ¿de verdad no tienen nada mejor que hacer?”.

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