“Si una habla…”: Helhue Sukni lanzó ácido comentario tras polémica con sus hijas en redes sociales

La abogada confirmó que sí existió un conflicto con sus hijas en los últimos días.

Durante la noche de este martes, Helhue Sukni rompió el silencio y se refirió a la polémica en la que se vio involucrada junto a sus tres hijas, donde se especuló un quiebre familiar.

Samia, su hija menor, alzó la voz luego de que algunos portales de farándula expusieran que sus hermanas le habían negado la entrada a Helhue a la clínica para conocer a sus nietas recién nacidas, negando tajantemente la situación.





¿Qué dijo Helhue Sukni?

Sin embargo, Sukni había mantenido un perfil más reservado hasta este martes, cuando a través de un video en su cuenta de Instagram, confirmó que sí hubo un conflicto entre ellas.

“Oye, andan todos preguntando, todos los periodistas, acerca de mi pelea con las cabras chicas, pero les voy a contar mañana todas las novedades”, aseguró Helhue.

En esa misma línea, agregó: “Porque mejor uno no habla, oye, porque si una habla, le echan al tiro la foca; así es la gente joven ahora en día”.

Cabe destacar que Samia, publicó fotografías de la abogada en las últimas horas junto a sus nietas recién nacidas, zanjando los rumores que aseguraban que se le había prohibido la visita a sus hijas.

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