Helhue Sukni alarmó a seguidores al revelar operación de urgencia: “El peor año de mi vida”

La abogada publicó un video grabado desde una clínica, donde relató los motivos que la llevaron a entrar a pabellón de carácter urgente. “No le conté a nadie, porque me da lata que me estén preguntando”, afirmó.

La abogada Helhue Sukni alertó a sus seguidores al publicar un video donde reveló que fue operada de urgencia. “Esto es la guinda de la torta”, afirmó en la publicación.

A través de Instagram, Sukni enumeró distintos episodios que la han marcado durante el año: Desde conflictos con sus hijas hasta una ruptura amorosa y el violento asalto a sus padres.

“Este 2026 tengo que dar gracias a Dios porque estoy viva, mis padres y mis niñitas también. Pero este año ha sido por lejos el peor año de mi vida “, partió diciendo.





La delicada operación de Helhue Sukni

“Me salió una pelota de pus y me tuvieron que operar de carácter urgente porque se me estaba yendo el pus hacia el interior”, detalló Helhue en el registro grabado desde una clínica.

Asimismo, señaló que “me van a dar el alta más rato porque esta operación es de un día, pero igual es una tras otra. Pero filo… al buen tiempo, buena cara“.

“No le conté a nadie, porque me da lata que me estén preguntando. ¿Y saben por qué no he hecho tanto video? Porque yo creo que ustedes cachan. Mi ánimo ha estado por los suelos, porque he tenido un problema u otro“, agregó.