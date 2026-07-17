Gobernador de Coquimbo por sistema frontal: “Se podría transformar en el evento del siglo” en la región

La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, reportó que las próximas horas de este viernes “vamos a experimentar el peak de precipitaciones en este tramo”.

El gobernador de la región de Coquimbo, Cristóbal Juliá, entregó un nuevo balance por el sistema frontal en la región y entregó un inquietante pronóstico para las próximas jornadas en la zona del norte chico.

La autoridad, quien también es meteorólogo, expresó su preocupación por la cantidad de lluvia y advirtió que las precipitaciones más intensas aún están por llegar, poniendo en riesgo a quebradas, ríos y borde costero.

“Este se podría transformar precisamente en el evento del siglo porque yo en lo personal como meteorólogo, yo tengo veinte años trabajando como meteorólogo y no me había tocado ver una situación así“, expresó en Radio Pauta.

De momento, agregó, “se ha dado una distribución casi muy uniforme de las precipitaciones, lo que precisamente evita que sea en situaciones de inundaciones, de anegaciones”, aunque llamó a la población a “no bajar los brazos”.





“Lo peor o lo más intenso aún no ocurre y va a ocurrir, ya sea durante esta jornada, durante esta noche, durante mañana o hasta el domingo”, advirtió Juliá, quien añadió que “la región de Coquimbo no está preparada para eso”.

Finalmente, el gobernador reiteró el llamado a evitar acercarse a la costa y recordó que los locales con concesión marítima deberán permanecer cerrados mientras exista riesgo por el frente meteorológico.

Senapred: Hoy llega el peak de lluvias en Coquimbo

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) advirtió para las próximas horas de este viernes llegará el peak de precipitaciones entre las regiones de Coquimbo y O’Higgins.

De acuerdo a las proyecciones de la Dirección Meteorológica de Chile, en las próximas horas “vamos a experimentar el peak de precipitaciones en este tramo”, dijo Alicia Cebrián, directora nacional de Senapred.

Además, reportó que hay 466 personas albergadas, la “mayoría de ellas producto de las evacuaciones preventivas que se realizaron en diversos asentamientos precarios en la Región Metropolitana”.

Asimismo, 158 personas están aisladas, “la mayoría de ellas en la región de Coquimbo producto de la activación de quebradas en algunas comunas”, informó en su último balance.