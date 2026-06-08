“Por gente como tú, estamos como estamos”: El Ranty sale en defensa de Vale Saini y arremete contra Sebastián Ramírez

“Yo trabajo con ella y sé que se pela el lomo”, argumentó El Ranty.

Este lunes, El Ranty arremetió contra Sebastián Ramírez y defendió a Vale Saini tras la polémica por el pago de pensión de alimentos y la exposición de la hija que estos últimos dos tienen en común.

Esto, luego de que el comediante, quien es amigo de Saini desde hace años, comentara una publicación de Infama donde señaló: “Linda la h… como la familia tiene plata, no pago ni una h…”.





¿Qué pasó entre El Ranty y Sebastián Ramírez?

Los dichos de El Ranty causaron molestia en Ramírez, quien lo increpó a través de Instagram y mostró los mensajes que le envió: “¿Sabes leer o no? ¿Tienes comprensión lectora? ¿O quieres likes?”, señaló.

Pero el asunto no quedó ahí y Sebastián agregó: “Verdad que de eso vives, pajarraco y fome. En ningún momento hablé de dejar mi responsabilidad como padre”.

“Quise dar a entender que ella no es una mujer vulnerable y pobrecita como muestra y que no es bueno el rol que hace de mostrar o envenenar a la Matildita con las redes sociales”, aseguró Ramírez.

Al no recibir contestación, Sebastián agregó una serie de párrafos más, con frases como: “Deja de seguirme, fan”, “Mira la vida fome que tienes” y “¿Estás curado? Te tienen h… las redes sociales, hermano”.

Momentos después, El Ranty contestó: “Estuve presente en todo ese proceso y sé lo mal que lo pasó ella, y me da lata que digas que viene de una familia con plata cuando la Vale se saca la c… trabajando”.

“Yo trabajo con ella y sé que se pela el lomo. Entonces es re penca que aparezcas tú ninguneando y fantasmeando que no vas a pagar ni una h…; total, ellos tienen plata. Por gente como tú, estamos como estamos”, arremetió el influencer.

Al respecto, Ramírez señaló: “Cumpliste el sueño de hablar conmigo”, por lo que El Ranty publicó una historia donde concluyó: “No me puedo enojar, me dio risa la respuesta y toda la h… Es como estar peleando con un h… de 15 años”.

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