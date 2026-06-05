“Como si fueras pobre”: Sebastián Ramírez responde a Vale Saini tras criticar pago mínimo de pensión alimenticia

Sus declaraciones se dan luego de que la comediante lo llamara a que “deje un rato de ser un cara de r… y víctima y que le pague a su hija lo que pueda pagarle”.

Sebastián Ramírez sorprendió con duros descargos en redes hacia su expareja, la comediante Vale Saini, luego de que cuestionara su rol de padre por “ pagar la pensión mínima ” a la hija de ambos.

“La verdad, me cuesta trabajar, hago muchas cosas para poder vivir con la Mati (hija), que es adolescente, que hay muchas cosas que pagar (…) Entonces creo que es justo, como él dice que no tiene nunca trabajo ni plata, paga una pensión mínima, que todos sabemos que con eso no se hace absolutamente nada”, denunció la comediante.

Tras lo anterior, a través de una historia en su cuenta de Instagram, el exchico reality compartió una fotografía de la comediante y un largo texto en el que acusaba que la comediante reclamaba por gastos, pese a tener una familiar “millonaria”.

“Tienes 4 trabajos para hablar mal de mí. No hables como si fueras pobre, Vale, mira que conozco a minas que la sufren de verdad”, comenzó.

En la misma línea, Ramírez reconoció que “está bien, tengo que ponerme”. Pese a que la entrega de la pensión de alimentos es una obligación que tiene con su hija, agregó: “Los dos primeros realities, toda la plata fue para ti (vale)”.





Sebastián Ramírez responde a acusaciones de Vale Saini por pagar la pensión mínima

El exintegrante de Gran Hermano continuó sus descargos afirmando que la comediante “tiene suerte de salir de una familia millonaria“.

Cabe precisar que, de acuerdo a la legislación nacional, los ingresos y el patrimonio de la familia de una madre no son influyentes en el cumplimiento de la responsabilidad parental y el monto de la pensión.

“La familia por parte de la mamá son dueños de hoteles 4 y 5 estrellas, cabros, y la mamá con su papá son dueños de los pubs teclados que están en todo Santiago“, añadió.

Finalmente, la cuestionó por “hablar como si fueras de población humilde, por favor. Deja de humillar a tu hija“, afirmó.

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