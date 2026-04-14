Plan de “Reconstrucción Nacional”: Rebaja de impuestos a empresas dispara el debate

La iniciativa impulsada por el gobierno del presidente José Antonio Kast tiene, según han planteado, tiene como fin reactivar la economía con una serie de medidas que también contemplan eliminar el IVA en la venta de inmuebles y eliminar el pago de contribuciones a mayores de 65 años.

El proyecto de ley de “Reconstrucción Nacional” impulsado por el gobierno de José Antonio Kast contempla más de 40 medidas en diferentes materias, especialmente enfocadas en temas tributarios dentro de las que se contempla la rebaja de impuesto a las empresas.

La iniciativa, según el oficialismo, busca reactivar la economía. Sin embargo, se ha convertido en una de las medidas más debatidas y controvertidas.

“Esto no es un impuesto que baja para los ricos, es un impuesto que baja para las empresas para que tengan más dinero para invertir“, argumentó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.





¿Qué significa reducir impuesto a las empresas?

Lo que propone el plan de “Reconstrucción Nacional” es rebajar el impuesto de primera categoría, correspondiente al que pagan las grandes y medianas empresas.

Actualmente en Chile ese monto es del 27% y la idea buscar reducirlo al 23%.

“Es el impuesto que pagan las empresas. En simple, las empresas lo que hacen es que contabilizan lo que son sus ingresos, descuentan lo que son sus costos y sus gastos y eso les da una utilidad, y sobre eso se paga el impuesto del 27%”, explicó Gonzalo Polanco, director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile.

También se contempla eliminar el IVA en la venta de inmuebles por un periodo de 12 meses, con el fin de reactivar las ventas.

Otra de las propuestas, una de las que tiene mayor popularidad, tiene que ver con la eliminación del pago de las contribuciones para propietarios que sean mayores de 65 años, únicamente en su primera vivienda.

En tanto desde la oposición cuestionan la medida, apuntando a que terminará favoreciendo a los más ricos y no necesariamente a mejorar la economía.

“El gobierno está presentando una reforma tributaria encubierta. Está no presentando una ley miscelánea, está presentando gato por liebre. Está planteando que va a presentar un proyecto de Reconstrucción Racional, de reactivación económica, pero como hemos podido ver, es un proyecto muy ideológico que pretende bajarle los impuestos a los superricos“, señaló Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio.