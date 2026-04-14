Anuncian cortes de luz en 10 comunas de la RM para este miércoles 15 de abril

La empresa Enel afirmó que las interrupciones se deben a trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Enel informó que 10 comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante este miércoles 15 de abril.

Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Colina, Recoleta, Estación Central, Cerrillos, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel, Santiago, Providencia, Vitacura y Lo Barnechea.





Anuncian corte de luz para 10 comunas de la RM

Colina: Desde las 09:30 hasta las 13:30 horas.

Recoleta: Desde las 10:30 hasta las 16.30 horas.

Estación Central: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Cerrillos: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Pedro Aguirre Cerda: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

San Miguel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Santiago: Desde las 10:30 hasta las 14:30 horas.

Providencia: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

Vitacura: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.