Balón de gas gratis: Anuncian oficio a ministra Rincón por falta de claridad sobre entrega del beneficio

La senadora Fabiola Campillai solicitó que la ministra de Energía informe sobre las fechas, los mecanismos y los plazos de entrega del beneficio que se anunció en ayuda de las familias más vulnerables.

La senadora Fabiola Campillai anunció que oficiará a la ministra de Energía, Ximena Rincón, para que se informen los detalles del plan Chile Sale Adelante, en particular sobre el anuncio de la entrega de un balón de gas de 15 kilogramos.

A través de su cuenta de X, la parlamentaria explicó que dado que todavía no existe claridad sobre cómo, cuándo y bajo qué modalidad se entregará este beneficio, “he oficiado a la ministra de Energía, Ximena Rincón, solicitando detalles precisos sobre las fechas, los mecanismos y los plazos de entrega de esta ayuda directa a las familias chilenas”.

“Es urgente que el Ejecutivo entregue certezas y comience la ejecución inmediata de estas ayudas, para que el apoyo llegue pronto a quienes más lo necesitan ante las bajas temperaturas que ya se sienten en nuestros territorios”, argumentó.





En el escrito, que compartió en su red social, la senadora solicita a la ministra que se den a conocer los detalles del plan y cómo se hará la distribución de los 225 millones de dólares del subsidio.

🔴Cientos de vecinos y vecinas están acudiendo a las municipalidades para solicitar el galón de gas licuado que prometió el Gobierno a principios de mes. Sin embargo, aún no existe claridad sobre cómo, cuándo y bajo qué modalidad se entregará este beneficio. Por lo mismo, he… pic.twitter.com/qh6LGnjCgi — Senadora Fabiola Campillai (@DignidadFabiola) April 14, 2026

En qué consiste la entrega del balón de gas gratis

A raíz del alza en el precio de los combustibles y el impacto en la economía de los hogares, el gobierno anunció la entrega de un balón de gas de 15 kilogramos a las familias más vulnerables del país.

Para concretar la entrega, se informó que el único requisito era pertenecer al 80% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares.

Si bien hasta ahora no se han dado a conocer los detalles de la entrega del beneficio, se anunció que la coordinación de la entrega del cilindro se realizará a través de las municipalidades.