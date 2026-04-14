Fue encontrado en un ruco: Revelan nuevos detalles de la detención de sospechoso por muerte de mujer en Quinta Normal

Victor Thiany, de 27 años, fue delatado por un compatriota, quien hizo una denuncia anónima en Carabineros.

Este martes se dieron a conocer nuevos detalles respecto de la detención de Victor Thiany (27), el hombre que es sindicado como el principal sospechoso tras el asesinato de María Leonor Valdebenito en Quinta Normal.

Thiany estaba desaparecido desde el pasado jueves 2 de abril, tras ser captado por cámaras de seguridad robando la camioneta de la víctima fatal, quien fue encontrada maniatada con signos de haber sido violentada en su casa.





¿Qué es lo que se sabe sobre la detención de Victor Thiany?

Los nuevos antecedentes apuntan a que Victor fue encontrado en la comuna de Melipilla, al interior de un ruco.

El hombre, de nacionalidad haitiana, estaba viviendo en situación de calle y, en ese contexto, habría sido un compatriota de él quien dio aviso a Carabineros a través de una denuncia anónima.

Personal policial llegó hasta el lugar, donde se percataron de que el hombre en cuestión era Thiany; sin embargo, al momento de ser fiscalizado, no contaba con sus documentos de identificación.

El detenido pasará a control de detención durante este martes y luego, en la audiencia de formalización, se informarán los cargos por los que se le investigará.

Cabe destacar que, tras la muerte de María Leonor, Thiany habría escapado en la camioneta de la víctima, que tenía prendas que ella comercializaba.

El vehículo fue encontrado en la Villa Francia en Estación Central, sin la carga y además se estima que Thiany sustrajo la recaudación monetaria de la víctima, de aquel día.