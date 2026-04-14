“Cerca del Parque Arauco y Nido de Águilas”: Ministro Poduje anuncia plan de viviendas sociales en sector oriente de la RM

El ministro de Vivienda y Urbanismo abordó la problemática habitacional que existe en el país y detalló su “plan ambicioso de construir 400 mil viviendas sociales”.

Durante la jornada de este martes, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, abordó la problemática que existe en materia habitacional y detalló los proyectos de viviendas sociales para comunas del sector oriente de Santiago.

En conversación con Radio Universo, el titular del Minvu aseguró tener “un plan muy ambicioso de 400 mil viviendas sociales“.

“Vamos a hacer viviendas en Las Condes, muy cerca del Parque Arauco, en la calle Cerro Colorado, y en La Reina”, detalló como parte de los trabajos planificados para el sector oriente.

En la misma línea, Poduje especificó que se trata de “terrenos que son del Serviu transferidos por el presidente Piñera” desde Bienes Nacionales.





Ministro de Vivienda detalla proyecto de viviendas sociales para la RM

Respecto a la construcción de casas en el sector oriente de la capital, el ministro aseguró que se distribuirán en distintas zonas: “Muy cerca del Parque Arauco“, “La Reina, y en La Dehesa, muy cerca del Colegio Nido de Águilas y del Huinganal, y en Peñalolén”.

“Un terreno en La Dehesa que es hermoso, donde vamos a tener ahí 500 familias del Cerro 18 y el movimiento Por la Dignidad“, agregó.

En la misma línea, especificó que en el caso de Lo Barnechea, “van a ser casas con patio y parrón, y van a haber edificios de cuatro y siete pisos”. Mientras que en el caso de Las Condes, “van a ser más altos, de 12 o 15 pisos con integración social“.

Si bien el arquitecto reconoce que la idea “genera aprensiones naturales“, recalcó que “estos son vecinos nacidos y crecidos en las comunas“. Asegurando que esto último “obviamente” va a ser un requisito.

Compra de terrenos en Maipú, Puente Alto y Quilicura

Durante la entrevista, el ministro Poduje contrastó su administración con la del extitular de la cartera, Carlos Montes, asegurando que en la gestión pasada “se compraron terrenos muy caros, muy, muy caros“.

“Se compraron terrenos en zonas muy centrales; nosotros vamos a comprar en terrenos que estén un poco más afuera, pero en Maipú, Puente Alto y Quilicura, y que son terrenos que nos permiten hacer casas con patio, que hoy día es una cosa que las familias necesitan”, indicó.

Finalmente, recalcó la importancia de avanzar en construcciones de este tipo, puesto que “casi el 85% de la vivienda que hacemos en la RM son departamentos“.