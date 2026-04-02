Brutal crimen en Quinta Normal: Sujeto asesinó a su arrendataria, le robó el auto y se dio a la fuga

Según información preliminar, la víctima fue encontrada por una de sus hijas, quien llegó hasta la vivienda después de que perdiera el contacto desde el pasado martes.

Una mujer de 66 años fue encontrada sin vida al interior de su domicilio durante la madrugada de este jueves en Quinta Normal.

Según información preliminar, la víctima fue encontrada por una de sus hijas, quien llegó hasta la vivienda después de que perdiera el contacto con ella desde el pasado martes.

Al ingresar al mueble, halló a su madre sin signos vitales y con lesiones atribuibles a terceros.





Lo que se sabe del asesinato de mujer en Quinta Normal

De acuerdo al relato de familiares, la adulta mayor había contratado hace pocos días a un sujeto de nacionalidad extranjera para que le ayudara en sus labores de comerciante.

Este hombre le habría solicitado el arriendo de una habitación de su casa, a lo que ella accedió.

Las hijas de la víctima se percataron de que en el inmueble faltaban varias pertenencias. Inmediatamente, comenzaron a revisar las cámaras de seguridad del sector para buscar respuestas.

En una de las imágenes se observa al arrendatario cargando el vehículo de la mujer con una serie de especies. Luego, salió del condominio para darse a la fuga.