Se busca: Revelan foto de hombre buscado por asesinato de comerciante en Quinta Normal

Este hombre trabajaba con la víctima y de acuerdo con los primeros antecedentes, fue el último en verla con vida.

Personal de Carabineros emitió una alerta para dar con el paradero del presunto autor del homicidio de María Leonor Valdebenito Castillo, comerciante que fue asesinada al interior de su casa en Quinta Normal.

Victor Thiany, de nacionalidad haitiana y 27 años de edad, se habría dado a la fuga en el vehículo de su víctima luego de cometer el brutal homicidio de esta mujer de 65 años.

Este hombre que trabajaba con la víctima, ayudándola en la carga y descarga de sus productos en el Persa Biobio, habría sido la última persona con la que se vió a María Leonor.

Qué se sabe del homicidio en Quinta Normal

El pasado jueves, María, hija de la víctima, se percatacó que no estaba el furgón de su madre en el lugar donde habitualmente vendía sus productos, por lo que decidió llamarla. Al no tener respuesta optó por ir a buscarla a su domicidilio, donde la encontró fallecida.

Respecto a la relación que tenía con el presunto autor del homicidio, la hija indicó que días atrás su madre le transfirió $5 mil para que se viniera de Melipilla a ayudarla luego de que fuera, supuestamente, despedido de su trabajo como transportista de temporeros en la zona rural.

“Mi mamá le iba a arrendar una pieza… le iba a pagar el sueldo y le iba a arrendar una pieza atrás en la casa que vive mi mamá”, añadió María.

Revisa aquí la alerta de Carabineros