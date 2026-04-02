“Tenía una actitud burlesca”: Hija reveló detalles del supuesto asesino de comerciante en Quinta Normal

En conversación con Contigo en la Mañana, María, hija de María Leonor Valdebenito, aseguró que el sujeto tendría 30 años y que cuenta con cédula de identidad chilena. Su mamá, contó, le iba a arrendar una pieza.

Conmoción en Quinta Normal ha causado el homicidio de una mujer identificada como María Leonor Valdebenito, presuntamente, en manos de un hombre de nacionalidad haitiana que trabajaba para ella colaborando en sus labores de comerciante.

De momento no hay detenidos y el único sospechoso se encuentra prófugo, quien además robó el vehículo de la víctima. María, hija de la víctima de 66 años, conversó con Contigo en la Mañana y entregó antecedentes y características del sujeto.

Según dijo, lleva nueve años en Chile y antes de llegar a Santiago desempeñaba funciones en Melipilla como transportista de temporeros en la zona rural, donde resultó despedido al no contar con la documentación requerida.

“Lo habían despedido porque él no tenía licencia y andaba manejando por todos lados“, explicó. Aún así, reconoció no saber del todo si la historia es real porque aseguró que “esta gente miente” y “no sabemos si es verdad”.





“¿Le dio mala espina?”, preguntó la periodista Andrea Aristegui. “Sí, de inmediato”, admitió. “Tenía una actitud burlesca, como una sonrisa muy extraña, socarrona. Le vi una cara de sinvergüenza, de nada de pobrecito, como se hacen pasar siempre”, complementó.

María agregó que el hombre, de quien no recuerda el nombre, tendría alrededor de 30 años, cuenta con cédula de identidad chilena y que es “alto y maceteado pero delgado”.

La relación de la víctima con presunto asesino

Fue el sábado pasado una de las últimas veces que la comerciante y el sujeto estuvieron juntos trabajando. “Estábamos en el Persa y él fue a trabajar con mi mamá porque ella necesitaba a alguien que le ayudara a cargar y a descargar“.

“Mi mamá le había arrendado, le iba a arrendar una pieza… le iba a pagar el sueldo y le iba a arrendar una pieza atrás en la casa que vive mi mamá”, complementó.

Sobre el momento en que halló sin vida a su madre, relató que acudió al inmueble al no obtener respuestas en sus llamados: “No contestaba el teléfono y la fui a buscar a la casa”.





Hija encontró a su madre sin vida en su casa

“No la encontré porque no estaba su furgón, que estaba lleno de mercadería, de jeans, de sus camas de perro que ella fabricaba, ropa de colegio“, explicó.

Es en ese momento que “la fui a buscar y después de nuevo volví a la casa y ahí entré”.

“Mi hija tuvo que pasar por arriba, entramos, bueno entré yo en realidad. Y ahí cuando entré la encontré en las condiciones que estaba“, recordó en el programa de Chilevisión.

“Estuve el lunes con mi mamá y en la tarde ella transfirió porque dijo que el caballero anterior no le había pagado nada. Entonces no tenía cómo venirse de Melipilla a Santiago y mi mamá le transfirió 5 mil pesos para que se pudiera venir“, cerró.