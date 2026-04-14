“Lo pagué dentro de la relación”: Eskarcita lanza lapidario comentario tras beso de Trini Neira con Julitroz

Eskarcita mostró su total descontento tras el nuevo acercamiento romántico de su expareja.

Durante la tarde de este lunes, Scarlette Gálvez, también conocida como Eskarcita, se refirió al video viral que protagonizó su expareja, Julitroz, con Trinidad Neira.

En el registro, que ocurrió durante un podcast del canal de Pamela Díaz, el influencer saca una gomita de dulce desde la boca de Trinidad, simulando un beso.





¿Qué dijo Eskarcita?

Al respecto, en sus historias de Instagram, Eskarcita señaló: “¡Ay! Qué bonito, qué lindo, que duren. Yo ahora soy fan de su relación”.

Momentos más tarde, en una publicación del Instagram Noticias Espectáculo que hablaba sobre esta reacción, Gálvez respondió al comentario de una usuaria: “Eskarcita pagando el karma”, escribió.

“Lo pagué dentro de la relación”, contestó la influencer.

Cabe destacar que Eskarcita y Julitroz confirmaron el término de su relación a mediados de marzo y luego él comenzó a trabajar junto a Trinidad Neira en uno de los programas del canal de Pamela Díaz.

Desde ese entonces, han existido múltiples oportunidades donde se vincula al influencer con Trinidad; sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado un acercamiento o romance.

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