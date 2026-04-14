Fonasa actualiza tramos de sus afiliados por cambios en sus ingresos: Revisa si serás reclasificado

El sistema de salud pública recomendó “verificar periódicamente el estado de pago o declaración de las cotizaciones de salud para evitar modificaciones”.

El Fondo Nacional de Salud (Fonasa) informó una nueva actualización de los tramos del sistema en los que se encuentran sus afiliados.

De acuerdo con lo establecido en la Ley N° 21.674, se reclasificará a quienes no registren cotizaciones de salud declaradas durante 12 meses consecutivos.

Esto con el objetivo de “ajustar el tramo de afiliación según los cambios en los ingresos mensuales de cada persona”.

¿Quiénes serán reclasificados de tramo de Fonasa?

Los beneficiarios que serán incorporados de manera automática a otro tramo, serán los de los B, C y D. Esas personas pasarán al A, solo si no han cotizado durante 12 meses.

Desde Fonasa comunicaron que, aquellos a los que se les actualice su estado, no podrán acceder a la Modalidad de Libre Elección en sus atenciones médicas.

Sin embargo, agregaron que mantendrán su derecho a atención en toda la red pública de salud sin costo.





¿Cómo conocer mi tramo de Fonasa?

Para conocer tu tramo de Fonasa puedes ingresar al portal MiFonasa con Clave Única. Haz click en la imagen.

También está la opción de recibir atención llamando al siguiente número: 600 360 3000

Por último, las consultas que tengas las puedes mandar a través del sitio web de Fonasa, junto a reclamos, sugerencias, felicitaciones y solicitudes.

¿Dónde puedo revisar el estado de mis cotizaciones?

Debido a la noticia de la actualización de tramos, Fonasa recomendó “verificar periódicamente el estado de pago o declaración de las cotizaciones de salud para evitar modificaciones en la cobertura”.

Para chequearlo, también puedes hacerlo en el portal MiFonasa con tu Clave Única.

Otras indicaciones de parte de la entidad de salud pública son: