“Se nos cae todo el relato”: Fracasa sesión del Senado clave para Carabineros por inasistencia de ministra Steinert

Durante la sesión se discutiría el proyecto que busca implementar una serie de modificaciones estructurales en Carabineros de Chile, orientados a fortalecer su funcionamiento y enfrentar el déficit de personal.

Diversas reacciones se generaron al interior del Senado luego de la inasistencia de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, a una sesión clave para la tramitación del proyecto que busca modernizar Carabineros.

De acuerdo a información de Biobío, la ministra se excusó de asistir en una primera comunicación enviada el día lunes, en la cual también detalló que en su reemplazo acudiría el subsecretario Jouannet.

Sin embargo, en un segundo aviso, se informó que el subsecretario tampoco asistiría, por lo que no se logró avanzar con la discusión de la iniciativa en la comisión de Hacienda.

Lo anterior generó una desaprobación transversal, puesto que desde oposición y oficialismo calificaron lo ocurrido como “lamentable e impresentable“.





Cuestionamientos del parlamento por inasistencia de ministra de Seguridad a sesión del Senado

Desde el oficialismo, el senador independiente Rodolfo Carter aseguró que el hecho es “un error impresentable, se nos cae todo el relato. No costaba nada tener otra actitud frente a esto”.

Por su parte, el senador Javier Macaya (UDI) calificó lo ocurrido como “lamentable“.

Mientras que desde la oposición, la senadora del Partido Socialista, Daniella Cicardini, aseguró que es “un poco vergonzoso que mande una excusa la ministra, que va a ir el subsecretario, pero después dice el subsecretario que tampoco puede venir”.

En la misma línea, la senadora Paulina Vodanovic (PS), integrante de la comisión de Hacienda cuestionó si “¿la seguridad es una prioridad real para el gobierno?“, lamentando que la ministra se excusara de asistir.