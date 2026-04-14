Sorprenden a individuos tapando zanja fronteriza con retroexcavadora: Esto es lo que se sabe

Los detenidos tienen 43 y 31 años, y el primero de ellos mantiene antecedentes penales por contrabando.

Personal del OS -7 de Carabineros de Iquique detuvo a dos personas que fueron sorprendidos con una retroexcavadora despejando zanjas y habilitando pasos no autorizados de forma ilegal en la frontera.

Desde la institución señalaron que los uniformados lograron la “detención de dos personas por Contrabando de Vehículo, quienes utilizaban una maquinaria para cubrir las zanjas y habilitar pasos en la frontera de nuestro país”.

Se trata de dos individuos de nacionalidad boliviana, de 31 y 43 años, y uno de ellos presentaba antecedentes penales por contrabando.





La detención se realizó en el marco de un patrullaje en el sector fronterizo de Colchane, donde personal policial detectó el trabajo realizaban los ciudadanos bolivianos con la maquinaria pesada.