Rachas de hasta 110 km/h: Emiten aviso por vientos en cuatro regiones del país
La alerta comenzará la tarde de este martes y se extenderá hasta la mañana del día jueves 16 de abril en cuatro regiones del país
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió avisos y alertas por fuertes vientos que se desarrollarán a partir de hoy martes hasta el jueves en cuatro regiones del país.
Se trata de las regiones de Antofagasta, La Araucanía, Aysén y Magallanes.
En el caso de Aysén, incluso se esperan rachas de hasta 110 kilómetros por hora, en la zona de la cordillera austral.
Fuertes vientos en 4 regiones del país
Revisa las los avisos y alertas por región emitidas por la Dirección Meteorológica de Chile.
- Región de Antofagasta
- Hasta: la noche del martes 14 de abril del 2026
- Región de La Araucanía
- Hasta: la tarde del martes 14 de abril del 2026
- Región de Aysén
- Hasta: la mañana del jueves 16 de abril del 2026
- Región de Magallanes
- Hasta: la madrugada del miércoles 15 de abril del 2026