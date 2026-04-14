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Rachas de hasta 110 km/h: Emiten aviso por vientos en cuatro regiones del país

La alerta comenzará la tarde de este martes y se extenderá hasta la mañana del día jueves 16 de abril en cuatro regiones del país

Sebastian Leyton
Por Sebastian Leyton

Periodista Digital

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió avisos y alertas por fuertes vientos que se desarrollarán a partir de hoy martes hasta el jueves en cuatro regiones del país.

Se trata de las regiones de Antofagasta, La Araucanía, Aysén y Magallanes.

En el caso de Aysén, incluso se esperan rachas de hasta 110 kilómetros por hora, en la zona de la cordillera austral.

Fuertes vientos en 4 regiones del país

Revisa las los avisos y alertas por región emitidas por la Dirección Meteorológica de Chile.

  • Región de Antofagasta
    • Hasta: la noche del martes 14 de abril del 2026
  • Región de La Araucanía
    • Hasta: la tarde del martes 14 de abril del 2026
  • Región de Aysén
    • Hasta: la mañana del jueves 16 de abril del 2026
  • Región de Magallanes
    • Hasta: la madrugada del miércoles 15 de abril del 2026
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