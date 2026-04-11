Rachas de hasta 100 km/h: Emiten aviso por vientos para tres regiones del país

De acuerdo a lo precisado por el organismo, el fenómeno climático comenzará la mañana de ese domingo y se extenderá hasta la mañana del día martes 14 de abril.

La Dirección Meteorológica de Chile emitió este sábado un aviso producto de los fuertes vientos que podrían presenciarse en tres regiones del país.

De acuerdo a lo informado por el organismo, la alerta comenzará la noche de este domingo y se extenderá hasta la mañana del día martes 14 de abril en las regiones:

La Araucanía

Los Lagos

Aysén

En la misma línea, advirtió que en algunos sectores cordilleranos las rachas llegarían a los 100 kilómetros por hora.





Meteo Chile emite aviso por rachas de viento para tres regiones del país

Según lo precisado por la Dirección Meteorológica la mañana de este sábado, este fenómeno se produciría por la condición sinóptica denominada frente frío.

A continuación te detallamos cómo será el comportamiento del viento por región.

Región de Aysén:

Región de Los Lagos:

Región de La Araucanía: