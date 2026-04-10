Metropolitana y otras 3 regiones: DMC anuncia tormentas eléctricas en la zona central

Esto se debe a una baja segregada y las regiones afectadas son: Coquimbo (cordillera), Valparaíso (cordillera), Metropolitana (cordillera) y O’Higgins (cordillera).

Este viernes 10 de abril, Santiago amaneció bajo una intensa niebla, la cual estuvo acompañada de bajas temperaturas, donde la mínima fue de 8°.

En la capital la máxima no será alta como venía sucediendo los días anteriores, ya que se anunció que esta alcanzará los 24°.

Esta situación de baja segregada podría provocar tormentas eléctricas en varias regiones de la zona central del país durante la tarde y noche de este viernes.





DMC advierte de posibles tormentas eléctricas en 4 regiones

La Dirección Meteorológica de Chile informó que 4 regiones de la zona central presentan posibilidad de tormentas eléctricas con chubascos aislados. Estas son Coquimbo (cordillera), Valparaíso (cordillera), Metropolitana (cordillera) y O’Higgins (cordillera).