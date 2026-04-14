AHORA | El actor Renato Münster asume como seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio

El ministerio designó este martes al nuevo secretario regional ministerial de la RM tras la salida del abogado Gustavo Baehr.

El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (Mincap) anunció al actor Renato Münster Gripe como nuevo secretario regional ministerial (Seremi) de la Región Metropolitana.

La decisión se informó mediante un comunicado emitido este martes, tras la salida del cargo del abogado Gustavo Baehr.

Desde el Mincap lo presentaron como “actor, gestor cultural, productor y empresario con más de 30 años de destacada trayectoria en teatro y televisión, tanto en Chile como en el extranjero”.

“En su rol como productor, ha impulsado proyectos culturales, sociales y formativos de alta complejidad, utilizando las artes como herramienta estratégica de comunicación de valor público y alcance territorial”, agregaron.