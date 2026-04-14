Todos los días durante ocho años: Descubren zona en Santiago donde no deja de temblar

Expertos analizaron una fuente localizada sísmica, que no registra réplicas de un sismo mayor sino un proceso intraplaca estable en el tiempo.

Un equipo de investigación de la Universidad Católica (UC) descubrió un clúster sísmico activo bajo la ciudad de Santiago. En específico este fenómeno se produjo en el sector de Santa Rosa, el cual está ubicado entre las comunas de Pirque y Puente Alto.

¿Qué es un clúster sísmico?

Un clúster sísmico se produce cuando en una zona específica se registran un conjunto de sismos durante un periodo de tiempo que puede ser breve o prolongado.

Sin embargo, en este caso fue persistente. De hecho según el estudio, los movimientos telúricos ocurrieron todos los días durante ocho años y medio, entre 2017 y 2025.

En total se identificaron 1.389 sismos casi idénticos, a unos 20 y 30 kilómetros de profundidad en el sector sur de la capital.





Este cúmulo de temblores -en general menor a magnitud 3.0-, entre Pirque y Puente Alto, no son réplicas de un sismo mayor.

“La estabilidad de esta fuente durante varias décadas indica un proceso intraplaca de larga duración que ocurre directamente debajo de la región más poblada”, explica la investigación.

De este modo, los expertos analizaron “datos sísmicos continuos, utilizando un enfoque de filtro adaptado de una sola estación para caracterizar mejor la evolución espaciotemporal de este cúmulo”.

Finalmente, el estudio concluyó en lo siguiente: “Necesidad de un monitoreo más denso. Para delimitar los mecanismos físicos que controlan esta actividad y mejorar las evaluaciones del riesgo sísmico intraplaca”.