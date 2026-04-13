“Escuchamos dos disparos”: Sujetos irrumpieron en una casa y mataron a un hombre a balazos en Puente Alto
De acuerdo a información preliminar entregada por testigos, fueron dos disparos los que se escucharon y habría sido dos individuos los ingresaron en la residencia.
Durante la mañana de este lunes, se confirmó el homicidio de un hombre al interior de una casa en Puente Alto.
“Escuchamos dos disparos”, relató una vecina a Contigo en la Mañana.
Siempre según datos entregados por personas que viven en el sector, habrían ingresado dos individuos a la vivienda, quienes habrían sostenido una discusión con la víctima.
Las causas aún están bajo la investigación a cargo de la PDI.