Así se gestó el robó de 17 autos desde taller de San Joaquín: Uno fue desmantelado en la vía pública en La Legua

Los sujetos forzaron el ingreso a un taller de mantención de la empresa Auto Summit durante la noche de este lunes. Algunos de los vehículos robados fueron hallados durante esta jornada.

Una banda delictual robó la madrugada de este lunes 17 vehículos, algunos de lujo, desde una concesionaria de San Joaquín donde también son reparados automóviles con daños o algún siniestro.

La turba accedió al recinto por la fuerza y, con las mismas llaves, sacaron los modelos sin que nadie se percatara del robo, que fue avaluado en cerca de mil millones de pesos. Eso, hasta que los trabajadores llegaron al recinto esta mañana.

Tras un rápido y extenso operativo, cinco de los automóviles de alto valor fueron encontrados por Carabineros en el acceso a la población La Legua emergencia, uno de ellos en proceso de desarme en plena vía pública.