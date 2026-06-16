Botín de mil millones de pesos: Roban 17 vehículos desde automotora en San Joaquín

Un grupo de delincuentes ingresó a un taller de mantención durante la noche de este lunes para sustraer múltiples automóviles.

La Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones (PDI) llegó hasta una automotora en San Joaquín, donde un grupo de delincuentes sustrajo 17 vehículos.

Los sujetos forzaron el ingreso a las dependencias de un taller de mantención de la empresa Auto Summit durante la noche de este lunes. Así ejecutaron el robo avaluado en mil millones de pesos aproximadamente.

Los automóviles con los que huyeron, estaban en el lugar para su eventual reparación y pintura, además de otros enviados por aseguradoras y algunos que eran nuevos con detalles específicos.

En la Población La Legua, a pocos metros de la automotora, la PDI encontró un vehículo desmantelado sin ruedas, por lo que se investiga si es uno de los robados por los delincuentes.