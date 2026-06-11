Tras allanamiento de PDI: Suben a 10 los detenidos en municipalidad de Alto Hospicio por venta de licencias de conducir

Ante la presencia de la PDI, se habría pedido a los usuarios que estaban realizando trámites que abandonaran el lugar para seguir con la investigación.

La Policía de Investigaciones y la Fiscalía de la región de Tarapacá allanaron este jueves la Municipalidad de Alto Hospicio y sus diferentes oficinas, entre ellas el Departamento de Tránsito, como parte de una investigación por la venta de licencias de conducir.

Según consignó Radio Biobío en primera instancia, al menos dos funcionarios municipales habrían sido detenidos durante el operativo, sin embargo, más tarde se confirmaron diez detenciones entre trabajadores municipales y externos.

Detalles del allanamiento en Alto Hospicio

De acuerdo con la fiscal regional de Tarapacá, Virginia Aravena, “hay a lo menos cinco funcionarios municipales, del Departamento de Tránsito algunos de ellos, que están involucrados en un grupo que está destinado a vender licencias profesionales y generar un gran desvío de dinero”.





En este sentido, la autoridad detalló que las órdenes de detención son para cinco municipales y cinco personas externas “que trabajan conjuntamente”.

Respecto a los compradores de estas licencias de conducir, se identificó a 62 personas que consiguieron estos documentos falsos, no obstante, se estiman que podrían haber hasta 400 compradores.

Por su parte, el prefecto inspector Mauricio Jorquera explicó que la investigación no solo cubre la falcificación de licencias de conducir, sino tambien los delitos por lavado de activos, asociación ilícita, soborno y cohecho.