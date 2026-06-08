VIDEO | Sujeto se parapetó, escapó y resultó baleado tras persecución en Alto Hospicio

El sujeto amenazó a personal de Carabinero con un arma y tras sr interceptado recibió cinco impactos balísticos que lo mantienen internado en el hospital regional.

Carabineros desplegó un amplio operativo policial en la comuna de Alto Hospicio, región de Tarapacá, por un sujeto de nacionalidad chilena que se parapetó en un domicilio y terminó baleado .

El hecho ocurrió este domingo, cuando personal policial llegó hasta el inmueble ubicado en el pasaje Doñigüese ya que tenían que notificar al hombre por una orden de abandono de domicilio debido a una denuncia por un delito de abuso sexual.

Ante esa noticia, la persona se molestó y parapetó al interior del domicilo, expresando que mantenía un arma de fuego en su poder.





Debido a eso tuvo que interveir el GOPE de Carabineros, mientras el hombre armado salió desde este domicilio para abordar su vehículo, dando inicio a una persecución por varias calles, siendo interceptado cerca de la cárcel de Alto Hospicio.

Amenazó a Carabineros y terminó baleado

Según los antecedentes de Carabineros, tras ser alcanzado en su huída amanazó a personal policial, por lo que estos tuvieron que usar su arma de servicio balenado al sujeto.

“Salió del mismo lugar portando su arma de fuego, dándose a la fuga por distintas calles de la ciudad, para, horas después, lograr ser detenido e interceptado en las inmediaciones del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Alto Hospicio”, detalló Guillermo Arriaza, fiscal jefe de Alto Hospicio.

Sobre el estado del detenido, explicó que “portando el arma y amenaza a los funcionarios policiales, los cuales se vieron obligados a hacer uso de su arma de fuego, recibiendo cinco impactos balísticos, los cuales lo mantienen, en este momento, internado en el hospital regional, con riesgo, pero estable“.