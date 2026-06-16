Hija de Teresita Reyes recordó el deseo que la actriz tenía antes de morir: “Ella prefería irse rápido”

En conversación con Espectacular de CHV Noticias, Teresita Giacaman Reyes contó que, si bien la pérdida fue dolorosa, hoy encuentra cierta tranquilidad al pensar que la actriz no tuvo que enfrentar un deterioro prolongado.

La escritora y periodista Teresita Giacaman Reyes, hija de la recordada actriz Teresita Reyes, reveló una de las conversaciones más íntimas que sostuvo con su madre durante los últimos meses de vida.

En el marco del lanzamiento de su libro Teresita Reyes. Ahora que no estás, publicado por Editorial Forja, la autora recordó cómo la actriz enfrentó el diagnóstico del agresivo cáncer mandibular que terminó provocando su fallecimiento el pasado mes de mayo.

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Durante una entrevista con Espectacular de CHV Noticias, Giacaman explicó que, pese al dolor que significó la pérdida, con el tiempo comprendió que el desenlace ocurrió de una forma que su madre habría preferido.

“Mi mamá decía: ‘Yo no quiero un cáncer de diez años, prefiero irme rápido’ . Y se fue súper rápido”, recordó.

“Era la forma en que ella habría elegido partir”

Durante la conversación, la escritora aseguró que Teresita Reyes siempre fue muy clara respecto a cómo quería enfrentar una enfermedad terminal y que ambas pudieron conversar abiertamente sobre ese escenario desde que recibieron el diagnóstico.

“Las cosas se dieron de una forma que ella hubiera elegido realmente. Ella decía: ‘Yo no quiero un cáncer de diez años, prefiero irme rápido’. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros siempre hablamos abiertamente cuando le dieron el diagnóstico”, señaló.

Aunque reconoció que la pérdida fue profundamente dolorosa para toda la familia, explicó que hoy encuentra cierta tranquilidad al pensar que la actriz no tuvo que enfrentar un deterioro prolongado.

Reveló la postura que compartían sobre la eutanasia

En ese contexto, Giacaman también sorprendió al revelar que tanto ella como su madre compartían una postura favorable a la eutanasia en caso de haber enfrentado un sufrimiento irreversible.

“ Todavía no hay ley de eutanasia aquí en Chile, pero es algo en lo que estábamos muy de acuerdo. Mi mamá ya no estaba dispuesta a tener un sufrimiento de siete años donde no pudiera comer”, agregó.

La periodista agregó que, afortunadamente, ese escenario nunca llegó a concretarse.

“Afortunadamente no tuvo que vivirlo. Pero, a la hora que hubiera tenido que vivirlo, habríamos estado abogando por la ley de eutanasia”, afirmó.

Un libro que nació desde el duelo

Las reflexiones forman parte de Teresita Reyes. Ahora que no estás, un libro en el que Giacaman reconstruye el proceso de duelo tras la muerte de su madre.

Más que una biografía de la querida actriz, la obra funciona como un diario personal donde aborda temas como la culpa, el cuidado de los padres, la muerte y la forma en que una pérdida transforma la vida de quienes permanecen.

“Estamos sedientos de poder hablar de este tipo de cosas”, reflexionó durante la entrevista, donde también planteó la importancia de abrir conversaciones sobre la muerte y el duelo desde una mirada más humana.