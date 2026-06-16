Senado aprueba nuevo aumento del sueldo mínimo: Tendrá reajuste retroactivo a mayo de este año

El Ejecutivo argumentó que el reajuste busca compensar la inflación acumulada entre enero y abril de este año sin afectar al mercado laboral.

La tarde de este martes, el Senado aprobó el proyecto que reajusta el salario mínimo. Ahora, tras ser despachada, la iniciativa quedó lista para convertirse en ley.

El texto contempla que el sueldo base aumentará a $553.553 , una medida que se aplicará de forma retroactiva a contar del 1 de mayo de este 2026.

“Eso se verá reflejado en las reliquidaciones que corresponden”, dijo al respecto el ministro de Trabajo Tomás Rau, quien adelantó que “el reajuste va a compensar toda el alza del IPC”.

La principal votación ratificó el artículo que fija el nuevo salario mínimo con 35 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones, por lo que se mantuvo el texto aprobado por la Cámara.

Así quedó el nuevo monto del salario mínimo

En un principio el Ejecutivo propuso subir el ingreso mínimo desde $539.000 a $546.546, es decir, un incremento de $7.546.

Sin embargo, durante el debate legislativo en la Cámara de Diputadas y Diputados fue acordado un reajuste mayor, equivalente a un 2,7%.

De esta forma, el sueldo mínimo para trabajadores mayores de 18 años y hasta 65 años quedará fijado en $553.553 (bruto) . La cifra representa un aumento de $14.553 respecto del monto vigente.





Nuevos montos de asignaciones y subsidio familiar

El proyecto también considera las siguientes cifras ajustadas para las asignaciones familiares y maternales del Sistema Único de Prestaciones Familiares (SUF):