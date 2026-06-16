Mañana inicia entrega del Cupón de Gas: Revisa si formas parte del primer grupo que podrá usarlo

La fecha en que podrás comenzar a comprar tu gas depende del día en hayas hecho activación digital del cupón. Revisa aquí qué fecha te corresponde según el día de tu postulación.

Miles de familias en Chile comenzarán a recibir este miércoles 17 de junio el esperado Cupón de Gas Licuado, un beneficio estatal que entrega un aporte único de $27 mil para la compra de cilindros de gas en distribuidoras adheridas.

La ayuda se entregará por una sola vez y está dirigida exclusivamente a las personas que cumplan con el perfil de vulnerabilidad socioeconómica requerido. El trámite de activación, en tanto, se realiza de forma digital.

¿Cuándo podré ocupar el Cupón de Gas?

Las personas que activaron el beneficio del Cupón del Gas Licuado hasta el 29 de mayo serán las primeras en poder ocuparlo, pues podrán canjearlo a partir de mañana .

Las fechas del Cupón de Gas Licuado

Si el cupón fue activado entre el 18 de mayo y el 29 de mayo:

Estará disponible para ser usado desde el 17 de junio

Si el cupón fue activado entre el 30 de mayo y el 12 de junio:

Estará disponible para ser usado desde el 2 de julio

Si el cupón se activa entre el 13 de junio y el 30 de junio:

Estará disponible para ser usado desde el 21 de julio





¿Quiénes pueden recibir los $27 mil?

Para obtener el Cupón de Gas Licuado, los potenciales beneficiarios deberán cumplir los siguientes requisitos:

Tener 18 años o más.

Ser jefa o jefe de hogar.

Pertenecer a un hogar dentro del 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares.

Tener activa una CuentaRUT de BancoEstado.

Las personas extranjeras también pueden acceder al beneficio si cumplen con dichas condiciones. Las autoridades precisaron que se considerará la información del Registro Social de Hogares con corte al 16 de abril de 2026.

📲 Así puedes activar el cupón

Este beneficio es válido tanto para compras presenciales como para pedidos a domicilio en las distribuidoras adheridas. Para activar el cupón del Gas Licuado de $27 mil, tendrás que seguir los siguientes pasos: