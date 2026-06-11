Inminente entrega del Cupón de Gas Licuado: La fecha en que podrás recibir y usar los $27 mil

Los próximos días se podrá empezar a ocupar el esperado beneficio que entregará el Gobierno para mitigar los gastos asociados al invierno. Revisa aquí las fechas.

El gobierno ya habilitó el proceso para acceder al Cupón de Gas Licuado, también conocido como Subsidio de Gas Licuado, un aporte de $27 mil destinado a apoyar a los hogares más vulnerables durante los meses de invierno.

La ayuda estatal se entrega por una sola vez y está dirigida exclusivamente a las personas que cumplan con el perfil de vulnerabilidad socioeconómica requerido. El trámite de activación, en tanto, se realiza de forma digital.

Desde cuándo usar el cupón de gas licuado

Si postulaste o si tienes planeado hacerlo, ojo con las fechas, puesto que a partir de la próxima semana se podrá comenzar a ocupar el Cupón de Gas Licuado.

En ese sentido, el primer grupo en poder comprar el balón de gas con el bono será el de aquellos que hayan realizado el trámite de inscripción entre el 18 y 29 de mayo. L a compra estará disponible a partir del 17 de junio .

Las fechas del Cupón de Gas Licuado

Si el cupón se activa entre el 18 de mayo y el 29 de mayo : Estará disponible para ser usado desde el 17 de junio

: Si el cupón se activa entre el 30 de mayo y el 12 de junio : Estará disponible para ser usado desde el 2 de julio

: Si el cupón se activa entre el 13 de junio y el 30 de junio : Estará disponible para ser usado desde el 21 de julio

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Cómo activar el cupón de $27 mil

De acuerdo con el sitio web de ChileAtiende, en solo dos pasos puedes solicitar el cupón de $27 mil, estos son:

Entrar al sitio web cupondegas.gob.cl

Iniciar sesión con tu ClaveÚnica.

Una vez dentro, de manera automática el sistema te corroborará si cumples con los requisitos o no.

De ser factible optar al beneficio, te llegará un correo electrónico confirmando la activación de tu cupón.

Es importante que tengas activa tu CuentaRUT, ya que el cupón digital estará disponible a través de la aplicación del BancoEstado o RutPay.