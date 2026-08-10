10/ 08/ 2026 22:40

Alerta en la zona norte por nuevo temporal y posibles aluviones: Caerían hasta 100 mm de lluvia

Los pronósticos para el norte del país proyectan cerca de 100 milímetros de lluvia en las próximas 48 horas en algunos sectores, especialmente en la región de Atacama. La tarde de este lunes el Gobierno decretó una Alerta Preventiva Climática entre Arica y Coquimbo, precisamente por esa preocupación. El mayor temor hasta ahora es la posibilidad de aluviones, fenómeno que ha afectado múltiples veces a la zona en ocasiones anteriores.