Más de 30 disparos: Hombre fue acribillado afuera de casa de familiares en Puente Alto

Tras el ataque, personal policial encontró a la víctima al interior de su vehículo con diversos impactos balísticos en diferentes partes del cuerpo.

La noche de este viernes se registró un violento ataque hacia un sujeto que estaba dentro de su automóvil en la comuna de Puente Alto, luego de que sujetos desconocidos llegaran al lugar y comenzaran a disparar contra él, ocasionándole la muerte en el lugar.

De acuerdo con, el jefe de la Brigada de Homicidios Sur, el subprefrecto Robert Briones, se encontraron más de 30 casquillos de bala en el lugar de los hechos.

Detalles del homicidio en Puente Alto

Alrededor de las 21:00 horas de ayer, en el pasaje Estación Selva Oscura de Puente Alto, dos antisociales abrieron fuego contra un hombre chileno de 30 años que se encontraba al interior de su vehículo en la vía pública, dándole muerte inmediata.





Tras el ataque, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) llegó al lugar y confirmó que la víctima recibió impactos balísticos en diferentes partes del cuerpo, mientras que en los alrededor del auto de la víctima se hallaron más de 30 vainillas.

Si bien se desconoce el paradero de los autores del crimen, el subprefecto Briones indicó que el fallecido contaba con antecedentes policiales. Mientras tanto, el fiscal Felipe Sepúlveda, detalló que “la víctima se encontraba en la casa de algunos familiares, quienes residen justamente en este lugar”.

Hasta el momento, personal de investigaciones se encuentra recolectando información para entender la dinámica de los hechos, sin embargo, se podría hablar de un ataque dirigido a la víctima debido al nivel de violencia con el que fue asesinado.