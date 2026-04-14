Sueldos ascienden a los $2 millones: Revisa la gran cantidad de ofertas laborales que tiene Carabineros para civiles

Estas vacantes tienen por objetivo fortalecer en la institución sus áreas administrativas, técnicas y de servicios en distintas reparticiones del país.

Carabineros de Chile tiene una importante variedad de opciones laborales para civiles. Estas ofertas de trabajos comenzaron el 10 de abril y se extenderán en su mayoría hasta el próximo domingo 26, aunque algunos cargos profesionales solo estarán disponibles hasta el 15 de abril.

Estas vacantes tienen por objetivo fortalecer en la institución sus áreas administrativas, técnicas y de servicios en distintas reparticiones del país.

Es importante resaltar que estas ofertas están disponibles en varias regiones, y el proceso busca incorporar personal tanto especializado como no especializado.





¿Cómo se postular a las ofertas laborales de Carabineros?

Todas las vacantes de Carabineros se encuentran en su sitio web, por lo que debes revisar la que más te interese y si cumples con los requisitos debes completar la postulación en línea.

Algunos sueldos superan los 2 millones de pesos

La gran cantidad de ofertas laborales, hace que exista una importante variedad de sueldos, ya que algunos van desde los $771.953 (telefonista) hasta los $2.242.857 de un enfermero universitario.

Algunos de los cargos para civiles que busca Carabineros