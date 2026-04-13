Mara Sedini por polémico almuerzo en La Moneda: “El presidente lo financió con sus propios recursos”

Desde un punto de prensa en el Congreso Nacional, la vocera de Gobierno aseguró que la actividad organizada por el mandatario se llevó a cabo “con sus medios propios”.

La vocera de Gobierno, Mara Sedini, se refirió este lunes al polémico almuerzo organizado por el presidente José Antonio Kast en La Moneda, al que asistieron excompañeros de universidad.

Durante un punto de prensa en el Congreso Nacional, la ministra de la Secretaría General de Gobierno sostuvo que “ese almuerzo fue financiado por el presidente de la República con sus medios propios”.

Sin embargo, la secretaria de Estado evitó responder si los garzones que trabajaron en dicha actividad eran funcionarios del palacio. “El resto de los detalles se darán a conocer por la vía institucional a Contraloría General de la República en tiempo y forma establecida”, señaló.

“¿Por qué no lo hizo en su casa, ministra? Si estaba invitando a compañeros de universidad, ¿por qué no lo hizo en su casa?”, preguntó un periodista, a lo que la ministra reaccionó con una sonrisa y moviendo la cabeza.

“Voy a insistir. Lo importante es que el presidente financió el almuerzo con sus propios recursos”, cerró la autoridad, sin entrar en detalles sobre el financiamiento de la actividad.





Almuerzo de pdte. Kast en la mira

Los diputados Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini (PS) denunciaron ante la Contraloría General de la República (CGR) un almuerzo liderado por el presidente José Antonio Kast.

El evento se llevó a cabo el pasado viernes 10 de abril en los salones del Palacio de La Moneda y tuvo como invitados a excompañeros de universidad del mandatario.

Según se lee en la carta, el menú fue “ofrecido” por el jefe de Estado y la primera dama María Pía Adriasola, quien también fue estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Católica.

Los platos consistían en tártaro de tomate o plateada al jugo con puré rústico picante y tomatitos confitados. Además, contó con lasaña de berenjenas como opción vegetariana y pavlova de frutos rojos como postre, sumado a una lista de vinos.

En la imágenes, se observa el despliegue de varias mesas y garzones. Sobre estos últimos, se desconoce oficialmente si se trataban de funcionarios de La Moneda.