Colegio de Calama respondió dichos de mamá de Hernán Meneses: “No recibimos reclamo o denuncia formal”

A través de un comunicado, el Instituto Obispo Silva Lezaeto se refirió a los dichos de la mujer, quien señaló que su hijo “buscó ayuda psicológica en el colegio y no se la prestaron”.

Después de la entrevista exclusiva que concedió a CHV Noticias la madre del joven que dio muerte a la inspectora de su colegio en Calama, han surgido diversas interrogantes sobre la responsabilidad de los colegios en la salud mental de los estudiantes.

Sin embargo, estos dichos fueron rechazados a través de un comunicado por el propio Instituto Obispo Silva Lezaeto, en el cual detallaron los apoyos que fueron brindados al estudiante en cumplimiento de la ley.

“Otorgamos los apoyos y atenciones que la normativa legal y educacional prescriben conforme su necesidad educativa especial”, partieron explicando en la misiva.





A lo anterior, agregaron, “sin que recibiéramos algún reclamo o denuncia formal de los padres del estudiante sobre hechos que permitieran la activación de los protocolos de convivencia escolar”.

Sobre esto último, aseguraron que tampoco “recibimos por otras vías evidencias, alertas o pruebas que permitieran sospechar que el estudiante fraguaba estas ideas en su mente”.

“Menos aún”, finalizaron, “existen registros de que estas eran evidentes o conocidas tanto para nosotros como establecimiento o para el resto de la comunidad educativa”.