Los 10 municipios que más gastaron en celebraciones en 2025: Contraloría revela millonarios desembolsos
El reporte incluyó actividades como el Día del Adulto Mayor, el Día de la Madre y el Día del Padre, pero excluyó celebraciones de carácter transversal o respaldadas por ley, como Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo.
La Contraloría General de la República publicó este lunes un informe que detalla los gastos realizados por municipalidades del país durante 2024 y 2025 en festividades y celebraciones financiadas con recursos públicos.
El reporte incluyó actividades como el Día del Adulto Mayor, el Día de la Madre y el Día del Padre, pero excluyó celebraciones de carácter transversal o respaldadas por ley, como Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo.
En contraste, sí consideró eventos sin justificación normativa directa ni impacto evidente en el desarrollo comunal, como Halloween, el Día de la Sonrisa o el Día de la Primavera.
Según explicó el organismo, el objetivo de este reporte es “fortalecer la rendición de cuentas y entregar información clara a la ciudadanía” respecto del uso de recursos públicos a nivel local.
Los 10 municipios con mayor gasto en celebraciones en 2025
A continuación, el ranking de las comunas que lideraron el gasto en este tipo de actividades durante 2025:
- Copiapó — $338.778.168
- Coquimbo — $293.253.141
- Antofagasta — $275.943.951
- Iquique — $260.787.222
- Providencia — $231.991.960
- Alto Hospicio — $223.736.858
- Padre Hurtado — $198.461.836
- Padre Las Casas — $194.520.855
- Arica — $188.293.852
- Mejillones — $188.115.677
🔴AHORA | Ante consultas de autoridades edilicias, se publica listado íntegro de los más de 100 municipios que, en 2024 y 2025, según lo reportado en el CIC N°22, superaron el gasto promedio nacional en celebraciones no justificadas. pic.twitter.com/Ko242QFoef
— Contraloría (@Contraloriacl) April 20, 2026