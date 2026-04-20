Los 10 municipios que más gastaron en celebraciones en 2025: Contraloría revela millonarios desembolsos

El reporte incluyó actividades como el Día del Adulto Mayor, el Día de la Madre y el Día del Padre, pero excluyó celebraciones de carácter transversal o respaldadas por ley, como Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo.

La Contraloría General de la República publicó este lunes un informe que detalla los gastos realizados por municipalidades del país durante 2024 y 2025 en festividades y celebraciones financiadas con recursos públicos.

El reporte incluyó actividades como el Día del Adulto Mayor, el Día de la Madre y el Día del Padre, pero excluyó celebraciones de carácter transversal o respaldadas por ley, como Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo.

En contraste, sí consideró eventos sin justificación normativa directa ni impacto evidente en el desarrollo comunal, como Halloween, el Día de la Sonrisa o el Día de la Primavera.

Según explicó el organismo, el objetivo de este reporte es “fortalecer la rendición de cuentas y entregar información clara a la ciudadanía” respecto del uso de recursos públicos a nivel local.





Los 10 municipios con mayor gasto en celebraciones en 2025

A continuación, el ranking de las comunas que lideraron el gasto en este tipo de actividades durante 2025:

Copiapó — $338.778.168 Coquimbo — $293.253.141 Antofagasta — $275.943.951 Iquique — $260.787.222 Providencia — $231.991.960 Alto Hospicio — $223.736.858 Padre Hurtado — $198.461.836 Padre Las Casas — $194.520.855 Arica — $188.293.852 Mejillones — $188.115.677