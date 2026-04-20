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Los 10 municipios que más gastaron en celebraciones en 2025: Contraloría revela millonarios desembolsos

El reporte incluyó actividades como el Día del Adulto Mayor, el Día de la Madre y el Día del Padre, pero excluyó celebraciones de carácter transversal o respaldadas por ley, como Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo.

Cristobal Galleguillos
Por Cristobal Galleguillos

Periodista Digital

La Contraloría General de la República publicó este lunes un informe que detalla los gastos realizados por municipalidades del país durante 2024 y 2025 en festividades y celebraciones financiadas con recursos públicos.

El reporte incluyó actividades como el Día del Adulto Mayor, el Día de la Madre y el Día del Padre, pero excluyó celebraciones de carácter transversal o respaldadas por ley, como Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo.

En contraste, sí consideró eventos sin justificación normativa directa ni impacto evidente en el desarrollo comunal, como Halloween, el Día de la Sonrisa o el Día de la Primavera.

Según explicó el organismo, el objetivo de este reporte es “fortalecer la rendición de cuentas y entregar información clara a la ciudadanía” respecto del uso de recursos públicos a nivel local.

Los 10 municipios con mayor gasto en celebraciones en 2025

A continuación, el ranking de las comunas que lideraron el gasto en este tipo de actividades durante 2025:

  1. Copiapó — $338.778.168
  2. Coquimbo — $293.253.141
  3. Antofagasta — $275.943.951
  4. Iquique — $260.787.222
  5. Providencia — $231.991.960
  6. Alto Hospicio — $223.736.858
  7. Padre Hurtado — $198.461.836
  8. Padre Las Casas — $194.520.855
  9. Arica — $188.293.852
  10. Mejillones — $188.115.677

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